النشرة المرورية.. كثافات متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة

حالة المرور في الطريق الزراعي

زحام مرورى بمحور يوليو وشهد محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان، حالة من الزحام المروري، ويفضل خلال الذروة الصباحية اتخاذ محور روض الفرج أو القوس الغربي، وتوجد حالة من الزحام المروري بمحور الثورة وتحديدا بمنطقة الأعمال أسفل الدائري، ويفضل محور المشير.



كثافات مرورية بالدائري وظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري بمحافظة الجيزة في محور صفط اللبن، وتم رصد كثافات بشارع الهرم، ويفضل شارع فيصل الذي يعمل بشكل جيد وطبيعي.



ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة زحامًا مرويًا بشارع الجامعة، ويفضل شارع السودان للقادم من الهرم وفيصل.



شلل مروري بكوبري مايو وشهد كوبرى مايو حالة من الزحام المروري، وكذلك عند كوبري عباس وقلت الكثافات المرورية في كوبري الجلاء والجامعة والساحل.





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ما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.



ما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

ميدان التحرير

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وانتشرت الخدمات المرورية على الطرق والمحاور لسحب الكثافات وتيسير حركة المرور.

حالة من الزحام المروري، تشهدها محاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، تزامنًا مع انتشار الخدمات المرورية؛ لسحب الكثافات.شهد الطريق الزراعي زحامًا مرويًا للقادم من ميت نما والمتجه إلى شبرا الخيمة والمؤسسة، وتم رصد كثافات أعلى الطريق الدائري للقادم من المريوطية والمنيب إلى الأوتوستراد بدءا من البساتين وحتى منزل الأوتوستراد، والقادم من الطريق الزراعي حتى نفق السلام يوجد زحامًا مروريًا بمنطقتي المرج والمؤسسة.