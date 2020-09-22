أجبرته على غسل قدميها.. ضبط سيدة تتنمر على طفلين بالجيزة (صور)

ضبطت الأجهزة الأمنية في الجيزة سيدة تسيء معاملة طفلين شقيقين سودانيي الجنسية، حيث أجبرت أحدهما على تدخين السجائر وغسل قدميها.رصدت مباحث الجيزة بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لسيدة تجبر طفلا على غسل قدميها وتدخين السجائر، وفور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، أمر بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.ونجحت مباحث أكتوبر بقيادة العميد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع أكتوبر في تحديد هوية السيدة، وتبين أنها تقطن بالحي ١٢ بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وشرحت التحريات أنها تتنمر على طفلين سودانيي الجنسية، نجلي جارتها وأن الطفلين يبلغان من العمر ٣ و٥ سنوات يتوجهان لشقتها للعب مع أطفالها وأن المتهمة اعتادت السخرية من لون بشرة الطفلين وأسرتهما وطلبت من أحدهما غسل قدميها ثم غسل وجهه في ذات المياه وأيضا تدخين السجائر.وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهمة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.