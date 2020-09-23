رئيس فنزويلا يؤيد مبادرة بوتين حول «مؤتمر لقاح كورونا»

أيّد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى عبر الإنترنت حول التوصل إلى لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد.وقال مادورو، اليوم الأربعاء، إن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اقترح في خطابه الرائع، عقد مؤتمر عالمي، خلال جمعية عالمية للأمم المتحدة، لمناقشة لقاح للبشرية جمعاء".وأضاف أنه "يؤيد اقتراح الرئيس بوتين"، لافتا إلى أن فنزويلا ستنضم إلى دعوة الجمعية العامة لمناقشة قضية واحدة فقط، هي اللقاحات ضد فيروس كورونا، والأدوية المضادة للفيروس.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اقترح، أمس، في خطاب تم بثه في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، عقد مؤتمر رفيع المستوى عبر الإنترنت في المستقبل القريب، بمشاركة الدول المهتمة بالتعاون في إنشاء لقاحات ضد فيروس كورونا.