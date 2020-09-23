مكافحة الإرهاب العراقية تطلق حملة تفتيش عن مطلقي صواريخ كاتيوشا

شن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم الأربعاء، حملة تفتيش في منطقة الجارية وسط العاصمة العراقية بغداد، بحثا عن مطلقي صواريخ كاتيوشا.وسقط صاروخ كاتيوشا، أمس الأول الإثنين، بالقرب من بالقرب مطار بغداد الدولي، في ثانى هجوم يستهدف المطار خلال هذا الشهر، حيث شهد يوم 10 سبتمبر الماضى، سقوط صاروخ من نفس النوع يستهدف المطار.وفي ثلاثة حوادث منفصلة مطلع الشهر الجارى، سقطت عدة صواريخ إما في منطقة قريبة من المطار، أو داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، والتي تضم مبان حكومية وبعثات أجنبية، ولم تسفر تلك الهجمات أيضًا عن إصابات.