الحبس شهرًا لسائق تاكسى سرق «كولمان مياه» بأحد شوارع الغردقة

أيدت محكمة جنح مستأنف الغردقة، حبس سائق تاكسي بالغردقة لمدة شهر، لسرقته "كولمان" مياه بأحد شوارع مدينة الغردقة، بعد قيامه بسرقة الكولمان ووضعه في التاكسي وبيعه.وكانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، تمكنت من تحديد هوية سائق تاكسي ظهر في كاميرات المراقبة، وتداول رواد فيس بوك فيديو له أثناء قيامه بسرقة كولمان مياه من أحد شوارع الغردقة.وحددت إدارة مرور البحر الأحمر سيارة التاكسي ومالكها من خلال الكود الأمامي عليها وتم ضبطه أثناء مروره بأحد الأكمنة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة وإحالته للمحاكمة.وكان تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مقطع فيديو رصدته إحدى كاميرات المراقبة بأحد شوارع مدينة الغردقة، لسائق تاكسى يسرق كولمان مياه وضعه أحد المواطنين كسبيل لله ليشرب المارة منه.وأظهر الفيديو قيام سائق تاكسى بالتوقف بالقرب من كولمان المياه، والقيام بفتح شنطة السيارة التاكسي، والتوجه إلى الكولمان والتظاهر بأنه يقوم بالشرب منه، إلا أن الكولمان كان فارغا من المياه وقام بسرقته ووضعه داخل التاكسى.