شجرة تُهشم عدة سيارات بالزمالك

تسبب سقوط شجرة ضخمة بشارع إسماعيل محمد بمنطقة الزمالك بقصر النيل في تهشم عدد من السيارات دون وقوع إصابات.تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من الأهالي بسقوط شجرة كبيرة بشارع إسماعيل محمد بمنطقة الزمالك، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتبين أن الشجرة سقطت على عدد من السيارات ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات ويقوم رجال الحماية المدنية بالقاهرة بتقطيعها تمهيدًا لإزالتها من الشارع وإعادة حركة المرور مرة أخرى.