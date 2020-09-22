شجرة تُهشم عدة سيارات بالزمالك
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:17 م
هدير مصطفيطباعة
تسبب سقوط شجرة ضخمة بشارع إسماعيل محمد بمنطقة الزمالك بقصر النيل في تهشم عدد من السيارات دون وقوع إصابات.
تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من الأهالي بسقوط شجرة كبيرة بشارع إسماعيل محمد بمنطقة الزمالك، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتبين أن الشجرة سقطت على عدد من السيارات ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات ويقوم رجال الحماية المدنية بالقاهرة بتقطيعها تمهيدًا لإزالتها من الشارع وإعادة حركة المرور مرة أخرى.
تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من الأهالي بسقوط شجرة كبيرة بشارع إسماعيل محمد بمنطقة الزمالك، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وتبين أن الشجرة سقطت على عدد من السيارات ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات ويقوم رجال الحماية المدنية بالقاهرة بتقطيعها تمهيدًا لإزالتها من الشارع وإعادة حركة المرور مرة أخرى.