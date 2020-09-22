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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السفير السعودى بالقاهرة: مصر عادت لطبيعتها عقب 4 سنوات صعبة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:24 م
أسامة النقلي
أسامة النقلي
وكالات
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قال السفير السعودي في القاهرة، أسامة النقلي، إن الأمر المدهش أن مصر عادت كما كانت من قبل، بعد 4 سنوات من الأوضاع الصعبة التي تلت عام 2011.

وأضاف السفير السعودي خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "لم أنقطع عن زيارة مصر خلال الأربعين سنة الماضية، ولي 3 زيارات سواء كانت بشكل رسمي أو بشكل شخصي، ومن ضمن الزيارات كانت في ثورة 2011، لعقد لقاءات هامة، وعشت جزء من الأوضاع الصعبة التي عاشتها مصر في تلك الفترة، وكان الأكثر تفاؤلا يعتقد أن الأمور قد تعود لمجراها خلال من 10 إلى 15 سنة".

وتابع: "لكن ما أدهشني أن تعود إلى مصر بعد الثورة بـ4 سنوات، تجد مصر تقيم مشروعات عملاقة، والحياة عادت لطبيعتها بشكل سريع، ومشروعات التعمير، وهي أمور مثيرة للاهتمام".

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