بعد تغيير لونه.. «الزراعة» تضبط «عجل فيسبوك» المريض بالفيوم (صور)

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الهيئة توصلت إلى العجل المصاب بالجلد العقدي المنتشرة صورته على فيسبوك، وتم نقله بسيارة، والتحفظ عليه في محافظة الفيوم، حيث اتضح أنه مصاب بالجلد العقدي.وقال «محمود»، في تصريحات لـ«الدستور»، إن صاحب العجل بعد تهريبه إلى محافظة الفيوم غيّر لونه إلى الأصفر، تحسبا لتتبعه والقبض عليه.وأوضح أن نشطاء فيسبوك تداولوا منشورا عن سيارة رقم (ف ج ا ٢٣٧٤) محمل عليها عجل به أعراض اشتباه بمرض الجلد العقدي، وتم التنبيه على مديريات الطب البيطري بإبلاغ الشرطة لمتابعة تنقلات السيارة من خلال الكمائن والعمل على ضبطها لمخالفتها القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ والقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠١٤.وأضاف رئيس الهيئة البيطرية أنه تم التنبيه على الإدارات بالتواصل مع الكمائن والأجهزة الأمنية، وعمل كمائن متحركة على الطرق لضبط أي حيوانات غير مرقمة أو مهربة أو منقولة بطرق غير آمنة واتخاذ الإجراءات حيالها، كذلك التنبيه على المجازر بالتبليغ عن أي اشتباه بالمجازر، وعمل حملات تفتيشية على محلات الجزارة لمعتادي عدم الانضباط في الذبح بها.وأكد أنه تم رصد الحيوان بقرية بيهمو مركز سنورس، وتم علاجه وتماثل للشفاء، وتم التنبيه برعاية رأس الماشية وعزلها لحين تمام الشفاء وتقديم الغذاء والرعاية له وعدم نقله لأي مكان آخر.