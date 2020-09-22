مصادر ليبية: حفتر يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين

أفادت مصادر ليبية، مساء اليوم، بوصول القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين، وذلك وفق موقع صحيفة "الساعة 24" الليبية.يأتي ذلك بعد أيام من اتفاق الجيش بقيادة المشير حفتر على فتح منشآت الموانئ النفطية وإعادة عمليات الإنتاج والتصدير، وذلك بالاتفاق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.وأشار "الساعة 24"، إلى أن زيارة حفتر تتضمن لقاء عدد من المسئولين المصريين لبحث آخر تطورات الأوضاع الميدانية فى ليبيا وسبل دعم سبل الحل السياسي للأزمة.وأوضح الموقع أن حفتر وصل على متن طائرة خاصة رفقة وفد عسكرى، وذلك فى إطار التنسيق والتشاور مع القاهرة فى عدد من ملفات أبرزها مكافحة الإرهاب.وكان وفد مصري أجرى منذ أيام زيارة إلى بنغازي التقى خلالها المشير حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح لبحث عدد من الملفات وتطورات الأوضاع في ليبيا.