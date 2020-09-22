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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصادر ليبية: حفتر يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين المصريين

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 05:00 م
حفتر
حفتر
محمد عمر
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أفادت مصادر ليبية، مساء اليوم، بوصول القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، إلى القاهرة للقاء عدد من المسؤولين المصريين، وذلك وفق موقع صحيفة "الساعة 24" الليبية.

يأتي ذلك بعد أيام من اتفاق الجيش بقيادة المشير حفتر على فتح منشآت الموانئ النفطية وإعادة عمليات الإنتاج والتصدير، وذلك بالاتفاق مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وأشار "الساعة 24"، إلى أن زيارة حفتر تتضمن لقاء عدد من المسئولين المصريين لبحث آخر تطورات الأوضاع الميدانية فى ليبيا وسبل دعم سبل الحل السياسي للأزمة.

وأوضح الموقع أن حفتر وصل على متن طائرة خاصة رفقة وفد عسكرى، وذلك فى إطار التنسيق والتشاور مع القاهرة فى عدد من ملفات أبرزها مكافحة الإرهاب.

وكان وفد مصري أجرى منذ أيام زيارة إلى بنغازي التقى خلالها المشير حفتر ورئيس البرلمان عقيلة صالح لبحث عدد من الملفات وتطورات الأوضاع في ليبيا.

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