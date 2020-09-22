تشديد الإجراءات الاحترازية لمواحهة كورونا ببورسعيد

شهد نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، وقائع جلسة الفيديو كونفرانس الوزارية المنعقدة بمركز التطوير التكنولوجى بحضور مسئولى الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان.وأكد أن هذه الجلسة تأتى فى إطار استعدادات مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية لاستقبال العام الدراسى الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، تناولت الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المنشآت التعليمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد عبر برنامج CISCO WEBEX للتواصل المباشر السريع بين المديريات والإدارات التعليمية.ونوه بأن الجلسة استهدفت مديرى المديريات والإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والتعليم العام والتربية البيئية والسكانية والصحية ومديرى إدارات التدريب ووكلاء ورؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية بهدف التقليل من التجمعات داخل المنشآت منعنا لانتشار فيروس كورونا المستجد.