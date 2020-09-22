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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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تعرف على القيمة الحقيقية لصفقة رمضان صبحي
الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:51 م
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كشفت تقارير صحفية قيمة انتقال رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي إلى بيراميدز والتي تمت خلال الأسابيع القليلة الماضية.
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