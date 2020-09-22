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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلاروسيا: نستطيع وروسيا تزويد أسواقنا بالمواد الغذائية بدلًا من استيرادها

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:33 م
لوكاشينكو
لوكاشينكو
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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه يمكن لبيلاروس وروسيا بشكل مشترك الاكتفاء بتزويد أسواقهما بالمواد الغذائية، بدلًا من استيرادها من دول ثالثة.

وأعرب لوكاشينكو - خلال لقائه اليوم الثلاثاء، أوليج كوزيمياكو حاكم إقليم بريمورسكي الواقع في الشرق الأقصى الروسي، عن اهتمامه بالتعاون في هذا المجال، قائلًا: "عندما تحدثنا حولكم (الشرق الأقصى الروسي) مع الرئيس بوتين في وقت من الأوقات، حينها ناقشنا هذا التعاون".

وأضاف: "أن إقليم بريمورسكي يمكنه شراء المواد الغذائية من بيلاروس عوضًا عن استيرادها من الصين، ويجب أن نظهر أننا نستطيع أن نفعل كل شئ بأنفسنا ولا ننحني للغرب أو للشرق لتأمين الطعام".

ونوه بأن بيلاروسيا لديها خبرة في التعاون الزراعي مع منطقة سخالين الروسية، معربًا عن استعداد بلاده لتزويد إقليم بريمورسكي بمنتجات الألبان واللحوم.

وتابع قائلًا: "نحن مستعدون لتزويد إقليم بريمورسكي أيضا بالمعدات والتقنيات الزراعية مع ضمان تقديم خدمات الصيانة، وكذلك توريد السيارات الكهربائية والمركبات التي تعمل بالغاز".

ولفت إلى وجود إقبال في أوروبا على أغذية الأطفال البيلاروسية، على الرغم من الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لحماية أسواقها.

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