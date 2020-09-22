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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيسة وزراء نيوزيلندا قريبة من الفوز بولاية ثانية

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 03:32 م
جاسيندا أرديرن
جاسيندا أرديرن
أبوزيد على
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أظهر استطلاع جديد للرأي اقتراب رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، من الفوز بولاية ثانية في الانتخابات التشريعية المقرر أن تجرى في أكتوبر المقبل.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «كولمار برونتون نيوز»، أن نسبة تأييد حزب العمال الليبرالي الذي تقوده أرديرن بلغت 48٪، فيما بلغ نسبة تأييد الحزب الوطني المحافظ الذي تقوده زعيمة المعارضة جوديث كولينز 31%، وفقًا لما أوردته وكالة «أسوشيتد برس».

وبلغت نسبة التأييد لأرديرن كرئيسة مفضلة للوزراء 54% مقابل 18% لـ كولينز.

يراعى أنه وفقًا لنظام التصويت النسبي في نيوزيلندا، فإن الأحزاب الأكبر تشكل تحالفات مع أحزاب أصغر للحكم.

يذكر أن شعبية أرديرن ارتفعت بعد جائحة كورونا، والتي باتت قضية حاسمة لحكومتها قبل 6 أشهر، حيث تلقت إشادات بنجاحها في محاربة الفيروس.

من جانبها، وعدت كولينز بفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود لضمان عدم انتشار الفيروس، وتخفيضات ضريبية شاملة للمساعدة في إعادة تنشيط الاقتصاد.

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