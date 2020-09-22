براءة طفلة من ضرب جارتها وإلغاء حكم حبسها بمنشأة ناصر

قضت محكمة مستأنف منشأة ناصر، اليوم الثلاثاء، ببراءة طفلة وإلغاء حكم حبسها 6 أشهر فى اتهامها بضرب جارتها داخل شقتها بمنطقة الدويقة، في مشاجرة حول خلافات الجيرة.تعود أحداث الواقعة عندما حررت ربة منزل محضرًا بقسم شرطة منشأة ناصر تتهم فيه "فاطمة" بضربها بـ"شومة" على رأسها، مما أدى لإصابتها وذلك بسبب مشاجرة بينهما على خلافات الجيرة، وقدمت ربة المنزل تقريرًا طبيًا يفيد بإصابتها بجرح قطعي في رأسها.وقررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، التي قضت بحبسها 6 أشهر ثم استأنف والدها على حكم حبسها أمام محكمة مستأنف منشأة ناصر، وقدم شهادة ميلاد لهيئة المحكمة، تفيد أن ابنته طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، وطلب محامي الطفلة براءتها استنادًا إلى عدم تصور معقولية حدوث الواقعة، كون أن المتهم طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات.