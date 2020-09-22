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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر تشارك في فعاليات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 09:39 ص
السفير محمد إدريس
السفير محمد إدريس مندوب مصر
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افتتحت فعاليات الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الحالي بعقد الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة (1945 - 2020) تحت عنوان "75 عاما: المستقبل الذي نريده؛ الأمم المتحدة التي نحتاجها".

وذكرت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية، سامح شكري، ألقى بيان مصر أمام الاجتماع لطرح الرؤية المصرية في هذا الاجتماع الهام حول حاضر ومستقبل الأمم المتحدة والنظام الدولي المتعدد الأطراف.

وأوضح السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة جوهرية من تاريخ المنظمة، كما يشهد إصدار الإعلان السياسي الذي يركز على ما حققته المنظومة الدولية والأمم المتحدة في 75 عاما مضت، وما تواجهه من تحديات في واقعنا المعاصر، ويطرح تصورا لصيغة العمل الدولي متعدد الأطراف في المستقبل، لتحقيق ما تصبو إليه الشعوب من سلم وأمن ورخاء، مضيفا أن مصر قد اضطلعت على مدار دورة الجمعية العامة رقم (74) بدور نشط في صياغة وعملية المفاوضات على الإعلان، وحرصت على تضمينه رؤية وتطلعات الشعوب العربية والإفريقية.

وأضاف السفير محمد إدريس، أن الاجتماع شهد إصدار تقرير السكرتير العام عن حملة الحوار الدولي Global Dialogue، التي امتدت علي مدار العام الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على آراء المواطنين حول العالم، خاصة الشباب في المنظومة الدولية وكيفية تطويرها بعد مرور 75 عاما على إنشاء الأمم المتحدة، والتحديات المستحدثة التي تواجه عالم اليوم.

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