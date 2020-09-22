2884 إصابة جديدة بكورونا فى أوكرانيا

سجلت أوكرانيا 2884 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 181 ألفا و237 حالة.وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا- وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء- بأن البلاد سجلت 59 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 3642 شخصا.ووفقا للبيانات فإن هناك 1717 حالة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 79 ألفا و901.وشهدت منطقة خاركيف في أوكرانيا أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي إذ سجلت 372، تليها منطقة ترنوبل بـ293، ثم لفيف بـ275، ومنطقة أوديسا بـ233، وايفانو فرانكيفسك بـ137، ثم العاصمة كييف بـ270 حالة.