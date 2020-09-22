الأنبا كيرلس يستقبل أسقف قنا بمقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية

استقبل الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وأبوتشت؛ الأنبا شاروبيم أسقف قنا؛ بمقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية.يأتي ذلك للاطمئنان على صحة نيافة الأنبا كيرلس بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة حسب توصية الأطباء، ورافق نيافته أجاثون وبيجول كهنة كنيسة سانت فيرينا بفلوريدا.وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- في وقت سابق لها- عن استئناف الأنشطة وخدمات مدارس الأحد، بنسبة 50%.وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: «في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنيسة وخدمة مدارس الأحد في القاهرة والإسكندرية».وأضاف البيان: «يتولى الآباء المطارنة والأساقفة كل من في إيبارشيته؛ تدبير الأمور وفقًا لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، في بيان الكنيسة الصادر يوم 27 يونيو الماضي بكل دقة حفاظًا على سلامة أبنائنا؛ مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام».