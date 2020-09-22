البرازيل تسجل 13439 إصابة جديدة بكورونا و377 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيلها 13439 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في انخفاض لمؤشر الحالات اليومية، مع رصد 377 وفاة جراء الجائحة.وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 13439، ليصل العدد الإجمالي إلى 4558068 حالة.وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 377 وفاة جديد جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 137272 حالة.وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.