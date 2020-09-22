رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«تكافل وكرامة».. درع حماية الفقراء

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 07:17 ص
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
ميرفت فهمي
طباعة
تبنى برنامج "تكافل وكرامة"، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي يناير 2015، منهجًا قائمًا على المساواة والإنصاف، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن بذات الوقت، ليسعى هذا البرنامج إلى توصيل الدعم الاقتصادى والاجتماعى إلى مستحقيه، ولضمان الاستجابة للاحتياجات المعيشية لجميع المواطنين قدر الإمكان.

أوضحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الحالية، أن تلك البرامج التي ينطوي منها برنامج "تكافل وكرامة"، تنطلق من أرضية دستورية أقرها دستور 2014 وعززتها رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، وعلى رأسهم محدودو الدخل وغير القادرين على العمل، والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن.

واستعرضت الوزيرة الفئات التي استهدفتها برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة"، موضحة أن على رأس تلك الفئات هم الأطفال في مراحل التعليم الأساسي، والأسر الأفقر، والأشخاص من ذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل، والعمالة غير المنتظمة، وصغار المزارعين والصيادين، وكبار السن فوق 65 سنة، إلى جانب ضحايا النكبات والكوارث.

تمركز المحور الأول من البرنامج وهو "تكافل" حول صرف مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية منهم 350 جنيهًا للفرد بالأسرة الواحدة، مع صرف مساعدة شهرية لكل طالب بالأسرة، وذلك بقيمة 60 جنيهًا لطالب المرحلة الابتدائية، و80 جنيها لطالب المرحلة الإعدادية و100 جنيه لطالب الثانوى بحد أقصى ثلاثة طلاب، شريطة أن تلتزم الأسر المستفيدة بالشروط، وهى بالنسبة للأطفال الأكثر من 6 سنوات أن يكونوا مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة، بينما اقتصر "كرامة" على توفير دعم مالي شهري يصل إلى 450 جنيهًا لكبار السن فوق 65 عاما.

كما صاحب البرنامج، مثلما أوضحت وزيرة التضامن، عدة برامج أخرى ومنها (سكن كريم وتوصيل الغاز للمنازل والمعاشات والتأمينات وآليات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبرنامج لا أمية مع تكافل).

تواصلت "الدستور" مع بعض مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، الذين أكدوا أن هذا البرنامج حقق للفقير والعاجز معناه وهو تكافل الدولة بجميع فئاتها لمساعدتهم مع تحقق الكرامة حفظا من سؤال الغير المساعدة.

وتقول حياة السيد، 52 عامًا: "توفي زوجي وكان يعمل أعمالا حرة وظننت بالبداية أن ليس له معاشًا، لجأت لذلك للحصول على بعض المساعدات من أولادي حتى أخبرتني جارتي بأحقيتي في صرف معاش برنامج تكافل وكرامة، وبالفعل قدمت الأوراق المطلوبة وبسهولة حصلت على المبلغ وهو 350 جنيهًا شهريا، هذا المبلغ لا أنكر أنه خفف من على أولادي عبء مصروفاتي إلى حد كبير، خاصة أنني بمفردي في المنزل فإلى جانب مساعدة ضئيلة منهم أستطيع توفير كافة احتياجاتي".

واختتمت "حياة" قولها: ""أنا أشكر الدولة على هذا البرنامج الذي نظر للفقراء والمحتاجين نظرة بعين الاعتبار، ووفر لهم جزءًا كبيرًا من احتياجاتهم كما رحمهم من ذل سؤال الغير".

الأمر نفسه مع السيد على حسين، 59 عامًا، الذي تعرض لإعاقة بقدميه نتيجة عمله السابق بالنجارة، حيث أكد أنه استطاع بسهولة الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، كما أنه يقدر جهود الدولة الأخرى لمساندة الفقراء قدر المستطاع في جميع النواحي، موضحا أن معاشه الذي حصل عليه يكفي أنه وفر عليه مصروفات العلاج الذي يحتاجه.

وأكد أن مجمل البرامج التي تقدم للفقراء "فرقت كثيرا معهم"، وجعلت للفقير شعورا بأحقيته بالعيش بكرامة في وطنه وتحت رعايته.

الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" تجاوز، حسبما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، 3.2 مليون أسرة، إلى جانب 400 ألف أسرة مستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي.

ويصل الدعم الموجه للوجه القبلي إلى 71% من إجمالي دعم البرنامج، بينما يصل إلى 24% للوجه البحري، و4% للقاهرة و2% لمدن القناة.

كما ساهم البرنامج في دعم الأشخاص من ذوي الإعاقة، فهناك 28% من بطاقات البرنامج تم توجيهها للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أن 10% من المستفيدين من المسنين فوق 65 سنة.

وكشفت وزارة التضامن عن أن إجمالي ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الماضية، لتصل إلى 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

كما كشفت الوزيرة نيفين القباج عن أن الوزارة تخطط لوصول عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 4 ملايين أسرة دون تحمل الدولة أعباء إضافية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص إثر سقوط إحدى ألعاب الملاهى بمطروح

«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»

«آراب نيوز»: مصر استعدت لموسم الفيضانات بخطة محكمة لحماية مواطنيها

مواعيد وقنوات عرض مسلسل حكايات بنات 5

الصور

image description

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

image description

العمل فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع بأسيوط

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

الأكثر قراءة

جماهير «التعاون» تطالب بإقالة رئيس النادي بسبب «كارتيرون»

«ارموه للكلاب».. جحود ابن يرفض استلام جثة والده بالمنوفية (فيديو)

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبدالوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

نجم الساعة

محمد أنور: انتهاء 80% من «إسعاف يونس» للعرض على «Watch It»

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-9-2020

الحرائق تدمر قرابة 6100 منزل فى كاليفورنيا

سبب نفوق عشرات الحيتان فى أستراليا

ما هو آخر موعد لتركيب الملصق الإلكترونى 2020؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
المزيد

الثقافة

«سلالات الأنوثة» ضمن فعاليات قراءة فى كتاب مترجم.. الليلة

عكاشة يحاضر حول التغييرات فى الشخصية المصرية.. الليلة

«مصر والفرنسيسكان» يكشف وثائق غير منشورة عن الثورة العرابية

الليلة.. انطلاق أول عروض «محل اللعب» بالهناجر