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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: لن نعود إلى الحجر الصحي العام رغم طفرة الإصابات بكورونا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:15 م
تونس كورونا
تونس كورونا
وكالات
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قال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الاثنين، إن العودة إلى الحجر الصحي العام ليس مطروحا، على الرغم من تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) بنسق متسارع في أنحاء البلاد.

وقال المشيشي في تصريحات للصحفيين إنه لن يكون هناك قرار للعودة إلى الحجر الصحي بينما سيكون هناك تطبيق أكثر صرامة للإجراءات الوقائية والبروتوكول الصحي.

وتشهد تونس طفرة في الإصابات بفيروس كورونا مع تسجيل أكثر من 3300 إصابة خلال أسبوع وحتى تاريخ 19 من الشهر الجاري، مقابل 19 حالة وفاة في غضون الأيام الثلاثة الأخيرة من بينها 17 حالة في يوم واحد.

ودعت الحكومة في بيان لها اليوم إلى تكثيف الحملات الأمنية من أجل فرض ارتداء الكمامات في الساحات العامة وأماكن التجمعات ومؤسسات التعليم.

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