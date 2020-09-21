واشنطن: مستعدون للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الاثنين، إن الولايات المتحدة مستعدة للرد على أي اعتداء إيراني في المستقبل.جاءت تصريحات إسبر، خلال مؤتمر صحفي، أعلنت فيه الخارجية الأمريكية فرض عقوبات وإجراءات جديدة على كيانات وأفراد لهم صلة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني.أضاف وزير الدفاع الأمريكي أن إيران نفذت في السنوات الأخيرة هجمات استهدفت بنى تحتية وسفنًا وقوات أمريكية، مؤكدًا أن الخطوات المتخذة ضد طهران تهدف إلى حفظ أرواح الجنود الأمريكيين، لافتًا إلى أن واشنطن تسعى إلى منع إيران من "تصدير عدوانيتها" للمنطقة، والرد عليها بالشكل اللازم.