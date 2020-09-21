عودة مدارس الأحد في كنيسة الأقباط الكاثوليك بناشفيل

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه بالأمس واصلت فعاليات مدارس الأحد في أسبوعها الثَّالث بكنيسة الرحمة الإلهية للأقباط الكاثوليك بناشفيل بالولايات المتحدة.وشكر الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأب إيليا الراعي جميع الخدام القائمين على هذا العمل.