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الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 دول أوروبية تقترح وضع حزمة مساعدات لبيلاروسيا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:32 م
بيلاروسيا
بيلاروسيا
وكالات
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اقترحت بولندا، وليتوانيا، ورومانيا على الاتحاد الأوروبي منح بيلاروسيا نظام السفر بلا تأشيرات والوصول إلى المؤسسات المالية الدولية، إذا قرر الشعب إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية.

وقال رؤساء الدول الثلاث، في بيان مشترك صدر عنهم، اليوم الاثنين: "نعتقد أنه انطلاقا من موقفه الداعم لشعب بيلاروسيا، ينبغي للاتحاد الأوروبي، باعتباره قوة اقتصادية عالمية كبرى، أن يقدم حزمة مساعدات للتحول الاقتصادي الديمقراطي هناك".

وحسب البيان، فإن الحزمة المقترحة يجب أن تشكل ضمن أشياء أخرى مساعدة بيلاروسيا في تطوير التجارة مع الاتحاد الأوروبي، والمساعدة في المفاوضات بشأن انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ونظام السفر دون تأشيرة مع مراعاة الشروط اللازمة، والمساعدة على تنويع قطاع الطاقة وضمان أمن الطاقة في بيلاروسيا.

ومن المقترح أيضا تضمين حزمة المساعدة "الوصول إلى الموارد المالية لإعادة هيكلة اقتصاد البلاد وإطلاق اقتصاد ليبرالي فيها، إضافة إلى زيادة حضور ونشاط المؤسسات المالية الدولية في عملية إصلاح الاقتصاد وزيادة الاستثمار".

ودعا البيان المجتمع الدولي للانضمام إلى الجهود الأوروبية في إعداد "أجندة إيجابية" لبيلاروسيا، إلى جانب حزمة دعم للتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأعلن رؤساء بولندا وليتوانيا ورومانيا أنهم سيحترمون أي قرار يتخذه الشعب البيلاروسي بشكل قانوني، ولا يملك أحد غير شعب بيلاروسيا الحق النهائي في تقرير مصير بلاده.

ويأتي البيان الثلاثي في الوقت الذي يعقد فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، اجتماعا في بروكسل لبحث التطورات في بيلاروسيا وموقف التكتل منها، بما في ذلك مسألة فرض عقوبات على مسئولين في مينسك، على خلفية ما يوصف بأنه تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس الماضي، واستخدام العنف ضد المشاركين في الاحتجاجات.

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