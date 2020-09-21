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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سائق أردوغان يتحرش بـ«أكشنار».. وحزب «الخير»: مهرج بلا حياء

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 05:53 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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أثارت التصريحات التي أدلى بها نائب حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، أحمد حمدي تشاملي، في المؤتمر الخامس لحزبه في مقاطعة داريجا، موجة من الجدل والغضب على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال تشاملي في تصريحات خاطب خلالها رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشنار، "الآن، هناك السيدة ميرال إنهم يصنعون أشياء لطيفة على الإفطار دعينا نتناول الإفطار سويا، تعالي وسوف آتي أنا أيضا أو شيء من هذا".

ووصف نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الخير التركى فى البرلمان التركى لطفو تروكان، تشاملى بأنه يبتعد عن الحشمة والحياء.

وقال توركان فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "شاهدت أحمد حمدي تشاملي، المعروف باسم يليز، بينما يتحرك على خشبة المسرح بموقف يشبه المهرج من ناحية، ويبتعد عن الحشمة والحياء والآداب العامة من ناحية أخرى، إن حزب العدالة والتنمية يواصل الترنح والتقلب رأسا على عقب لأن هؤلاء هم الأشخاص الذين يمثلونه"، وفقا لما نقله موقع تركيا الان.

يذكر أن تشاملي، عمل سائقا خاصا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل انتخابه نائبا برلمانيا عن حزب العدالة والتنمية بالمنطقة الثانية بإسطنبول.

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