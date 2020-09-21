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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن» يكشف «لعبة الإخوان» في ترويج المظاهرات الوهمية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:44 م
الإخوان
الإخوان
أشرف لاشين
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كشف الدكتور أحمد زكريا، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، زيف دعوات التظاهر والشائعات التي تبثها القنوات التركية الناطقة باللغة التركية وأبواق "الجزيرة" بهدف بث الفتن والأكاذيب ضد الشعب المصري، موضحًا أن المصريين لفظوا جماعة الإخوان منذ زمن بعيد واختار طريق التنمية، والدليل أن تلك الدعوات تكررت كثيرًا ولم يستجب لها أحد طوال تلك السنوات.

وكشف زكريا، في تصريحات صحفية اليوم، عن أسباب فشل دعوات التظاهر ومنها ثقة الشعب في جهود التنمية والمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات القومية وتحقيق الإنجازات على أرض الواقع، لتثبت فشل أكاذيب ومخطط الجماعة الإرهابية ودعواتهم، فضلًا عن انكشاف مخططهم، حيث يقومون بتجميع بعض الأفراد في مكان ضيق وتصويرهم ومن ثم ينتقلون من مكان إلى آخر حتى يثيروا البلبلة من خلال لجانهم الإلكترونية.

وأضاف أن المصريين لديهم الوعي الكافي، كما أن مخطط الجماعة الإرهابية فشل ولم يخرج أحد للتظاهر، وسيحاول الإخوان والمأجورين الهروب من الفشل مثلما حدث قبل ذلك، مؤكدًا أن المرتزقة همهم الأول هو المال، والإخوان همهم الأول السلطة، والشعب المصري دائمًا يثبت أنه على قدر المسئولية.

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