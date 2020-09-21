عادات خاطئة يجب تجنبها لإنقاص الوزن

تلعب عوامل نمط الحياة بما في ذلك النظام الغذائي والتمارين الرياضية، دورا مهما ورئيسيا في عملية فقدان الوزن، وأي خلل في أي منهما يمكن أن يعوق العملية بسهولة.وإن فقدان الوزن الصحي هو عملية تدريجية تتطلب مجموعة من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة، وذلك بحسب موقع "تايمز ناو نيوز".ويتطلب الحصول على نتائج مذهلة في عملية إنقاص الوزن، اتباع نظام يهدف إلى فقدان الوزن بمعدل ثابت بدلًا من فقدان الوزن السريع.وهناك عادات واعتقادات خاطئة في نمط الحياة يمكن أن تعرقل أهداف إنقاص الوزن، يجب عليك الامتناع عنها قدر الإمكان للحصول على نتائج مرضية.ومن هذه العادات الخاطئة:تجنب ممارسة الرياضة: غالبا يمتنع الأشخاص عن ممارسة الرياضة لأنها لا تتناسب مع جدولهم الزمني، لكن الخمول البدني هو أحد الأسباب الأكثر شيوعا لعدم نجاح أي خطة لفقدان الوزن، بل يؤدي إلى زيادة الوزن عوضا عن ذلك.عدم توخي الحذر بشأن تناول المشروبات: عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي لفقدان الوزن، يميل الناس غالبا إلى التخلي عن مجموعة عن الأطعمة دون التخلي عن المشروبات ضمن هذه الخطة.هذا بدوره يؤدي إلى عدم تحقيق الهدف لأن تناول العصائر المصنعة والمشروبات الغازية السكرية يسبب زيادة في الوزن.قلة النوم: النوم الجيد عامل أساسي في نمط الحياة الصحي، إذ إن كمية النوم الصحية الموصى بها للبالغين تتراوح بين 7 إلى 9 ساعات.يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى اختلالات هرمونية في الجسم، والتي بدورها تؤدي إلى زيادة في الوزن غير مرغوب فيها.تخطي الوجبات: تخطي وجبات الطعام وتجاوزها أمر خاطئ جدا بعملية فقدان الوزن، علاوة على ذلك، فإن ذلك يسبب بتناول المزيد من الطعام وبالتالي زيادة الوزن بدلا من خسارته.عدم شرب الماء: يساعد الماء على تحسين وتعزيز عمل الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، كما أن تناول الماء يمنحك شعورا بالامتلاء لفترة أطول مما يساعد في تقليل تناول الوجبات الزائدة وتجنب السعرات الحرارية الإضافية.