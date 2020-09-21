المتهم بقتل زوجته بعين شمس: ماتت بسبب مرض مناعي ولم أضربها

أدلى الزوج المتهم بقتل زوجته بمنطقة عين شمس، باعترافات تفصيلية عن الواقعة، اليوم الإثنين، أمام نيابة شرق القاهرة الكلية، وأنكر الزوج الاتهام المنسوبة له.قال المتهم: "قبل الواقعة بيوم حدثت مشادة كلامية وقالت لها هبلغ أهلك وتركت لها البيت، في اليوم الثاني اشتكت لي من ارتفاع درجة حرارتها وانخفاض في ضغط الدم، فذهبت بها للمستشفى التي طلبت منها تحاليل فيروس كورونا ثم توجهنا للمنزل لكن اشتد المرض فعندنا لمستشفى كليوباترا التي توفيت بها".وأوضح: "كانت تعاني من مرض مزمن في جهازها المناعي يهاجم الأوعية الدموية في جسمها ويجعلها تشعر بضيق في التنفس، وأحيانًا سخونة وانخفاض في ضغط الدم، ولم أتعدى عليها بالضرب مطلقا وكل الخلافات كانت عبارة عن مشادات كلامية فقط".كانت النيابة استمعت لأقوال أهل المجني عليها الذين اتهموا زوجها بقتلها في مشاجرة بينهما بسبب نجلتهما الصغيرة، بعد أن تدخلت لمنعه من تعنيف وضرب طفلتهما التي لم يتجاوز عمرها عامين.وأشارت شقيقة المجني عليها إلى أن المجني عليها اشتكت لها ضرب زوجها لها، وأنها لا تستطيع تحريك ذراعيها بسبب تورمهما من شدة الضرب، ولا تستطيع الحركة وبنقلها إلى المستشفى، توفيت.وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود إخطار من المستشفى العام بمنطقة عين شمس لقسم الشرطة باستقبال ربة منزل جثة هامدة وبها إصابات متفرقة بالجسد، وبالانتقال والفحص تبين أن زوج المجني عليها تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.وكشفت تحريات المباحث الأولية، أنه بنشوب مشاجرة بين المجني عليها والمتهم بسبب منعه من ضرب أطفالهما تعدى عليها بالضرب المبرح، ثم حاول إسعافها، لكنها وصلت إلى المستشفى ميتة.