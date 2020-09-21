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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير العدل يتابع أعمال صيانة المحاكم وتطويرها

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 01:50 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان
حسام محفوظ
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يتابع المستشار عمر مروان وزير العدل، انتظام العمل بالمحاكم على مستوى الجمهورية بعد إجراء حركة الترقيات لرؤساء المحاكم الابتدائية خلال الأسبوع الماضي.

وتسلم رؤساء المحاكم مهام عملهم، للوقوف علي ماتحتاجه كل محكمة من أعمال صيانة ونظافة ورفع تقرير بها لوزير العدل، وفقًا التعليمات الصادرة باستمرار أعمال النظافة والتطوير بصفة دورية.

ويستعرض مروان مع مساعديه بصفة دورية تنفيذ تعليمات برفع كفاءة مباني المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكل أعمال الحماية المدنية، من إنذار وإطفاء آلي ويدوى، الأمر الذي تضمن سالفًا تكليف قطاع شئون أبنية المحاكم بالتعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لتجهيز كل المحاكم على مستوى الجمهورية بالشكل اللائق.

وشهدت خلال الأيام الماضية، محكمة جنوب القاهرة ومحكمة شمال القاهرة بالعباسية عمليات إصلاحات شاملة من خلال تطوير جميع المرافق التي يستخدمها الجمهور، ومن أجل سرعة الفصل والإنجاز فى القضايا بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

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