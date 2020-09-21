ضبط 3782 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها المرورية بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 3782 مخالفة مرورية متنوعة.تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3782 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية: 1874 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 90 مخالفة السير بدون تراخيص، 5 دراجات نارية مخالفة، 21 مخالفة شروط الترخيص.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.