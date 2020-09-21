ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، من ضبط 3 عناصر كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية.و عثر بحوزة المتهمين علي (فرد خرطوش – سلاح أبيض – هاتف محمول) واعترفوا بارتكاب واقعتي سرقة دراجة نارية كرهًا عن قائديها، وأمكن ضبط الدراجتين لدى عميلهما "سيئ النية"، وضبط الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.