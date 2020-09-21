التشيك تسجل 985 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة التشيكية 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر "راديو براغ" الدولي، اليوم الإثنين، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس ارتفعت إلى 49 ألفا و290 حالة، بينما بلغت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 503 حالات.كان فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر في جميع أنحاء العالم.