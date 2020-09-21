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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حقيقة فرض 190 جنيهًا رسوم دخول بوابة مرور الإسماعيلية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:57 ص
بوابة مرور الإسماعيلية
بوابة مرور الإسماعيلية
مصطفى دياب
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تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنباء عن تسديد مبلغ 190 جنيها رسوم دخول بوابة مرور الإسماعيلية الرئيسية، مما أثار حالة من الغضب بين المواطنين، الذين اعتبروه عبئًا ماديًا جديدًا يضاف على كاهل أصحاب المركبات.

وأكد المقدم عادل الجزار، مدير إدارة المرور بمحافظة الإسماعيلية، أن ما يتردد مجرد شائعات، موضحًا أن الـ190 جنيها هي رسوم تسديد قيمة الفحص الإلكتروني للمركبات.

وأعلنت إدارة مرور الإسماعيلية إجراءات الفحص الفني للمركبات، وهي: شراء أورنيك فحص فني، تسجيل طلب فحص فني من شباك التسجيل بوحدة المباحث، سداد رسوم الفحص (كاشير أمان)، رفع بصمة الشاسيه والموتور بساحة الفحص الفني، فحص المركبة إلكترونيا على جهاز الفحص الإلكتروني، التوجه لموظف تراخيص التسيير لاستكمال باقي إجراءات التراخيص.
بوابة مرور الإسماعيلية
بوابة مرور الإسماعيلية

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