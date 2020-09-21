ضبط 22 متهمًا بجرائم بلطجة وسرقة خلال 48 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع القطاعات المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 22 متهما من المنفذين لجرائم البلطجة والسرقة بالإكراه، خلال يومين.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.