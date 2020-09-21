قبرص تدعو الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات على تركيا

أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، اليوم الإثنين، بأن وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس، دعا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا بشكل فوري، لمواجهة أعمالها غير القانونية في مياه شرق المتوسط.وقال وزير الخارجية القبرصي، في تصريحات لوسائل إعلام يونانية، إن تركيا اختارت التصعيد تجاه بلاده، باتخاذ قرار بتمديد عمل سفينة التنقيب يافوز في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص.وأضاف الوزير القبرصي أن أنقرة كشفت من وراء هذه الخطوة "عن نواياها الحقيقية" على حد تعبيره، في إشارة إلى الاستفزازات التركية المتواصل في شرق المتوسط، والتي أثارت غضب دول عدة.وتأتي تصريحات وزير الخارجية بعد أقل من يوم من تحذير وزير الدفاع القبرصي شارالامبوس بيترديس، من أن الأوضاع في شرق المتوسط تثير القلق، في ظل استمرار الاستفزازات التركية.