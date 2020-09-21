طهران تواجه موجة ثالثة من كورونا

أعلنت الشرطة السودانية، الأحد، مقتل 5 من عناصرها بينهم ضابط خلال مطاردة مهربي أسلحة، قرب مدينة الدبة شمالي البلاد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية.وقالت الوكالة: «استشهد 5 من شرطة الجمارك، ضابط و4 جنود خلال مطاردتهم لمهربي أسلحة بالولاية الشمالية قرب مدينة الدبة».وأضافت: «قوة أمنية تحركت لمكان الحادث من أجل تعقب المجرمين»، دون إيراد مزيد من التفاصيل.وشهدت الشهور الماضية، تصاعدًا في عمليات تهريب السلاح التركي عبر السودان.ويكافح السودان، لمواجهة كل أنواع التهريب، سواء تهريب البشر والسلاح والذهب والوقود، على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإرتريا والجنوبية مع جنوب السودان، وكذلك على حدوده مع إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وليبيا.