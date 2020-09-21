محمد السيد صالح: «لست ممنوعًا من الكتابة.. أنا عندى كورونا»

ردّ الكاتب الصحفي محمد السيد صالح على مزاعم منعه من الكتابة بصحيفة "المصري اليوم" ردًا على تعاطفه مع صلاح دياب مؤسس الصحيفة.وكتب الدكتور مصطفى السيد، أستاذ العلوم السياسية، عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، "الأسبوع الثاني على التوالي لا يظهر في المصري اليوم يوم السبت المقال الأسبوعي للأستاذ الصحفي القدير محمد السيد صالح، والذي يبدو أنه يدفع للمرة الثانية ثمن شجاعته".وأضاف: "المرة الأولى عندما نشر على الصفحة الأولى للمصري اليوم خبرًا عن الضغوط التي تمارسها الحكومة لدفع المصريين للمشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية وعزل في أعقابها عن رئاسة التحرير، وهذه المرة ربما بسبب تعاطفه مع الأستاذ صلاح دياب مؤسس المصري اليوم الذي قبض عليه لأسباب غير واضحة".بدوره، ردّ مصطفى السيد، في تعليق على المنشور قائلًا: "صديقى المعلومة غير سليمة.. أنا عندى كورونا من 3 أسابيع وفى المستشفى، ولسة خارج اليوم".