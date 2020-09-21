«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 12:44 ص
هاجم المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، أجيرهم محمد علي المقاول الهارب، بعد فشله في دعواته إلى تنظيم مظاهرات في مصر، الأحد، ونشر الفوضى.
وفشل الأجير الهارب في دعواته للتظاهر، التي كانت مقررة – حسب موعده – بعد صلاة الظهر، بينما لم يستجيب أي أحد إلى تلك الدعوات، بينما هناك من لم يكن يعلم بها من الأساس... للتفاصيل اضغط هنا
وفشل الأجير الهارب في دعواته للتظاهر، التي كانت مقررة – حسب موعده – بعد صلاة الظهر، بينما لم يستجيب أي أحد إلى تلك الدعوات، بينما هناك من لم يكن يعلم بها من الأساس... للتفاصيل اضغط هنا