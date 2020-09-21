بوقادوم يجرى مباحثات على اتفاق السلم والمصالحة بمالى

أجرى وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، اليوم الأحد، مباحثات خلال زيارته مالي مع ممثلين عن تنسيق حركات أزواد وحركات المنصة الموقعين على اتفاقية السلم والمصالحة في مالي التي ترعاها الجزائر.وذكر بيان لوزارة الشئون الخارجية الجزائرية، مساء اليوم، أن مختلف الأطراف في مالي أعربت عن تقديرهم لدور الجزائر، وكذلك التضامن والاهتمام الخاص بمالي في هذه الفترة الصعبة، كما جددوا التزامهم بالتنفيذ الفعال لاتفاق الجزائر الذي يظل المسار المناسب لعودة دائمة إلى الاستقرار، وإطار عمل مناسب لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه مالي.