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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الاتصالات: تأسيس 11 شركة فقط خلال أبريل بسبب كورونا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:39 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
طارق عتمان
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كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، أنه تم تأسيس عدد 11 شركة جديدة فقط بالقطاع خلال شهر أبريل الماضي برأسمال ضئل لم يتعد 2.10 مليون جنيه نتيجة طبيعية لحالة الإغلاق ووقف الشحن الجوي والمطارات والسياحة والموانئ وانهيار في النشاطات الاقتصادية والاستثمارية وتراجع لمعدل الاستثمار الأجنبي وهروب جزء كبير من الاستثمارات بسبب تخوف المستثمرين جراء تداعيات ازمة جائحة كورونا العالمية والتي ضربت جميع اقتصاديات العالم مقارنة بتأسيس نحو 148 شركة جديدة عن نفس الفترة العام الماضي برأسمال قيمته 311.30 مليون جنيه في حين ان شهر مارس الماضي شهد أيضا تأسيس 84 شركة جديدة برأسمال قيمته 99.87 مليون جنيه.

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة انخفض بنحو 183% خلال شهر أبريل الماضي حيث سجل المؤشر 780 نقطة مقابل نحو 963 نقطة عن نفس الفترة عام 2019، ويضم المؤشر خمس شركات متداولة بالبورصة المصرية للاتصالات وراية لخدمات الاتصالات وفوري والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأوضح التقرير عدد النوادي التكنولوجية في مصر التي قامت وزارة الاتصالات بإنشائها سجلت 77 نادي استحوذت كل من الجيزة والمنوفية على 9 نوادي لكل محافظة تليها الدقهلية بنحو 7 نوادي ثم كلا من سوهاج والوادي الجديد بعدد 6 نوادي لكل محافظة تليها محافظات المنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والفيوم بعدد 5 نوادي لكل محافظة ثم بني سويف بعدد 4 نوادي والبحر الأحمر بعدد 3 نوادي واثنين لكل من محافظتي القاهرة والقليوبية وجاءت كل من الإسكندرية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد بعدد نادي واحد فقط لكل محافظة.

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