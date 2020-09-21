توقعات بعودة السياحة الألمانية لمصر مع بداية شهر أكتوبر

قال الدكتور سعيد البطوطي، أستاذ الاقتصاد والتسويق السياحي بجامعة فرانكفورت بألمانيا، وعضو المجلس الاقتصادي بمنظمة السياحة العالمية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للسياحة، إن مجلة fvw الألمانية المتخصصة في السياحة والأوسع انتشارًا في ألمانيا والنمسا وسويسرا تتوقع أن مصر ستكون واحدة من الدول التي سيتم إعفاؤها من قيود السفر التي تفرضها وزارة الخارجية الألمانية اعتبارًا من أكتوبر بغض النظر عن القرار الألماني.وبحسب تقرير المجلة، نسبت تصريحات إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أشار فيه إلى أنه خلال فترة التشغيل سوف يعمل 20 فندقًا عائمًا على الأكثر مع بداية شهر أكتوبر المقبل، وبنسبة إشغال قصوى حوالي 50%، مؤكدًا أن السفن السياحية مثلها مثل الفنادق، تم اعتمادها أيضًا وفقًا لمعايير النظافة والسلامة الدولية، وإذا أصيب النزيل بعدوى كورونا فسيتم إيواؤه في فندق منفصل في الأقصر، ويتم تقديم الرعاية الطبية له.وأشار «البطوطي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أنه مع شهر أكتوبر سيتم اتخاذ القرار بالسماح للمواطنين الألمان بالسفر إلى المقاصد المصرية، وخاصة أن السوق الألماني جاء في الترتيب الأول العام الماضي بالنسبة للسائحين المتوافدين على مصر بـ 2 ونصف مليون سائح، كما حقق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين قرابة 300 ألف سائح الماني، وكان من المتوقع أن يزور مصر خلال هذا العام نحو 3 ملايين سائح ألماني لولا ظروف كورونا.يشار إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، زار مؤخرًا برلين والتقى خلال هذه الزيارة عددًا من المسؤولين الألمان لتحفيزهم على فك الحظر لمصر واستئناف الرحلات للمقاصد السياحية.