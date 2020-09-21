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الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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حظك اليوم والتوقعات الفلكية الإثنين 21 سبتمبر 2020

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:35 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
شيماء دهب
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك غدًا اليوم الإثنين 21 سبتمبر 2020، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:-

الحمل
مهنيًا: إحذر نفقات لم تتوقعها لدفع بعض المستحقات، أو لتغطية عملية شراء لم تحسب لها كل هذا الحساب.
عاطفيًا: مؤهلاتك تلفت أنظار الشريك وتثير إعجابه، فأنت قادر على تنفيذ كل ما يطلبه منك من دون أن تشعره أنك خاضع له.
صحيًا: وضعك المهني والعاطفي لا بد من أن يترك أثره على وضعك الصحي.

الثور
مهنيًا: تواجه حقيقة ما، وتضطر ربما إلى إلغاء بعض المواعيد لمعالجة أمر طارئ.
عاطفيًا: تتمتع بقدر عالٍ من المنطق والنزاهة في تقييم الشريك ولو كان من أعز الأشخاص على قلبك.
صحيًا: تراودك فكرة السفر أو القيام برحلة في ارجاء الطبيعة للاسترخاء ونسيان هموم العمل ومشاغله وللراحة.

الجوزاء
مهنيًا: الحظوظ جميلة ومميزة، تحفّزك على الاجتهاد والمواظبة، ويرافقك الحظ ويفتح أمامك أبواب الصداقة ويسهل معظم العلاقات المهنية.
عاطفيًا: تجاربك السابقة في المجال العاطفي لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كليًا عن التجارب السابقة.
صحيًا: يبدوالمزاج متعكرًا بكل الأحوال، تجنّب الجدال الحادّ لئلا تثار أعصابك.

السرطان
مهنيًا: إحذر سوء تفاهم أو التباسًا في أحاديثك، وكن واعيًا لكل ما يقال ودوّن الملاحظات، وتتاح لك فرص مهنية مميزة، ويحالفك الحظ وتحقق أرباحًا.
عاطفيًا: تقدم غير متوقع في العلاقة بالشريك، بسبب اقدامك على دعمه في مشروع نوعي يضمن لكما مستقبلًا مشرقًا.
صحيًا: تجنّب التوتّر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون موقتًا.

الأسد
مهنيًا: ها أنت تواجه سلبيات تعاطيك مع الآخرين خلافًا لما اعتادوه منك، ما الذي غيّرك أو حوّلك إلى شخص آخر؟.
عاطفيًا: قد تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند الشريك، لذا يستحسن أن تستفيد من وجوده بقربك قدر المستطاع.
صحيًا: تحيط بك أجواء عائلية ومهنية وعاطفية ممتازة، ما يتركك مرتاحًا نفسيًا وجسديًا.

العذراء
مهنيًا: تهتم بمشاريع مشتركة مع بعض الجهات، وتوظف حيويتك بشكل فعال جدًا، وتروّج عملك بنجاح وتخترق صفوف المنافسة بقوة.
عاطفيًا: التساهل مع الشريك يزيده حبًا بك ويقدّر تصرّفك معه، وهذا ما يجعله ينتظر الفرصة المناسبة ليبادلك بالمثل.
صحيًا: لا تدع متطلبات العيش تأخذ منك راحتك وتبقيك في قلق دائم، خصص وقتًا للاستمتاع بالحياة.

الميزان
مهنيًا: حوافز جديدة في العمل تجعلك أكثر حماسة ونشاطًا، وفرص نجاح متعدد على غير صعيد.
عاطفيًا: لا تحكم على الشريك بتسرّع، فهو شفّاف وحسّاس إلى حدّ كبير، وسيثبت لك أنك أخطأت في تسرّعك بحقه.
صحيًا: لا تطل السهر بل أخلد إلى النوم باكرًا، وحاول عدم إرهاق نفسك.

العقرب
مهنيًا: الحظ الكبير إلى جانبك في الأيام المقبلة، فحاول أن تستفيد من الوضع قدر الإمكان لتحقيق مكاسب طال انتظارها.
عاطفيًا: حب مفاجئ ولقاءات رومانسية متعددة، لكنك تحذر التطرّق الى بعض الموضوعات الحسّاسة مع الشريك.
صحيًا: لا تلجأ كثيرًا إلى المهدّئات أو المنوّمات، واستعض عنها بالرياضة أو القيام بأي نشاط ترفيهي يخفف عنك.

القوس
مهنيًا: إياك والتسرع في اتخاذ القرارات المصيرية، راجع حساباتك ولا سيما علاقاتك المهنية.
عاطفيًا: كن قويًّا وبرهن للحبيب أنك قادر على تحمّل مسؤولية تصرفاتك في أدقّ الظروف.
صحيًا: العمل بالنصائح الطبّية ضروري ولا سيّما أنك تنتقل من مرحلة عادية إلى مرحلة استثنائية.

الجدي
مهنيًا: ترتفع المعنويات والثقة بالنفس بشكل كبير، فتبحث شؤونًا مهنية وتساعدك أعصابك المتينة واندفاعك على المغامرة بتوقيع عقد استثمار جديد.
عاطفيًا: الغيرة من الأسباب السلبية في العلاقة بالشريك، حاسب نفسك قبل الآخرين فترتاح أكثر.
صحيًا: بعد أشهر من الانتظار والترقب، عليك أن تحسم موقفك المتردّد في الشأن الصحي، لأن ذلك يكون في مصلحتك.

الدلو
مهنيًا: حاول أن تبتعد عن العدائية غير المبرّرة في العمل، فالمرحلة المقبلة ستفرض عليك التعامل مع الآخرين بجدية.
عاطفيًا: تحاول إقامة علاقة جديدة، وتسعى لأن تكون فيها الإنسان المخلص وصاحب العواطف الصادقة.
صحيًا: لا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك فيدمر معنوياتك ويبقيك في حال من الجمود.

الحوت
مهنيًا: يكون النجاح من نصيبك وتستعيد حيويتك، وتتلقى جوابًا أو إشارة وتنطلق بمرحلة وعلاقة مهنية جديدة.
عاطفيًا: سعادة كبيرة جدًا في طريقها اليك، وهذا سببه التفاهم التام مع الشريك على العناوين الأساسية.
صحيًا: الخضراوات والفاكهة ضرورية في حياتنا اليومية، والاعتماد عليها مفيد للصحة.

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