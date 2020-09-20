«وثيقة مسربة».. الباز يكشف تفاصيل خناقة الأجيرين الشرقاوي وعصام تليمة

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، وثيقة مسربة من معسكر الإخوان تكشف تفاصيل "الخناقة" بين الأجيرين محمد الشرقاوي عصام تليمة.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار"، إن الخناقة بدأت عندما قرر الثلاثي ياسر العمدة وطارق قاسم، ومحمد الشرقاوي، فضح عبدالرحمن أبو دية، الفلسطيني البريطاني، الذي يعتبر حلقة الوصل بين قطر وقنوات تركيا، وذلك لأنهم وجدوا أن الأموال تذهب إلى ايمن نور، وهم لا يحصلون على شيء.



