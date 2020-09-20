داخلية العراق توجه بإعادة 100 عائلة نازحة إلى قرى في كركوك

وجه وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، الشرطة الاتحادية بالمساهمة في إعادة 100 عائلة نازحة إلى قرى في كركوك، مطالبًا بتذليل المعوقات والاستماع عن كثب لطلباتهم واحتياجاتهم.وأكد الغانمي، في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم، أن ملف النازحين ضمن أولويات الحكومة العراقية، مشيرًا إلى أن عودة النازحين يتم بعد إجراء التدقيق الأمني.