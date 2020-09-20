سرقة باسم «صلاح».. شابان ينصبان على المواطنين بحيلة جديدة في قويسنا

تمكن قسم شرطة قويسنا التابع لمديرية أمن المنوفية، بقيادة الرائد أحمد شمس رئيس المباحث، من ضبط شخصين حاولا النصب على المواطنين بحجة انتمائهم لجمعية لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح في قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا.وكان تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط شابين قاما بالنصب على المواطنين في قرية ميت برة بدائرة مركز الشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.وترجع أحداث الواقعة بحسب رواية شهود العيان بالقرية، أن اثنين من الشباب حاولا النصب على عدد من أبناء القرية، مستخدمين حيلة جديدة باسم اللاعب المصري محمد صلاح، موضحين أنهم يقومون بتسليم ربة المنزل مظروف به هدية من اللاعب ولكن يكون بداخله مخدر.وأضاف شهود العيان، أنه بعد ذلك يقومون بدخول المنزل وسرقة جميع محتوياته، مؤكدين أنهم قاموا بضبط اثنين من الشباب الذين يقومون بالنصب أحدهما سائق سيارة، وتم إخطار قسم الشرطة وتسليمهم للجهات المختصة.