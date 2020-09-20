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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«فشل مخطط البسكلتة والكلب».. هاشتاج يتصدر تويتر

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 08:37 م
تميم بسكلتة
تميم بسكلتة
سمر عبدالله
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بعد سلسلة من التحريض على إفساد وتدمير الدولة المصرية، بدعاوى أطلقها المقاول الهارب محمد علي، كي يتظاهر أتباعه في كل ربوع مصر، باءت هذه الدعوات بالفشل الشديد، فالمحصلة صفر، لم ينزل أحد إلى الشوارع.

بل وهاجم جميع المصريين دعوات التظاهر التي أطلقها الإخوان ومحمد علي، وتصدوا لكافة الدعوات التخريبية المحرضة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، وتصدر هاشتاج "فشل مخطط البسكلتة والكلب" تريند موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".

وقال محمد رفعت: "تميم بسكلتة أفشلنا مخططه"، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور محمد علي مكتوب عليها "كلب قطر.. ملكش دعوة بمصر وابعد عنها".

أما عن تميم بن حمد، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا له وهو يلعق الأحذية مكتوب عليها: "هتفضل طول عمرك بتلحس جزم يا تميم.. ملكش دعوة بمصر تاني ابدا احسنلك".

فيما قرر شباب آخرون البحث عن الثورة التي دعا لها المقاول الهارب محمد علي، حيث قال مصطفى عطية ساخرًا: "محدش شاف الثورة؟ هي فين يا رجالة؟ فين قناة الجزيرة اللي بتحرض ليل ونهار على مصر؟".
«فشل مخطط البسكلتة والكلب».. هاشتاج يتصدر تويتر
«فشل مخطط البسكلتة والكلب».. هاشتاج يتصدر تويتر
«فشل مخطط البسكلتة والكلب».. هاشتاج يتصدر تويتر
«فشل مخطط البسكلتة والكلب».. هاشتاج يتصدر تويتر
«فشل مخطط البسكلتة والكلب».. هاشتاج يتصدر تويتر
«فشل مخطط البسكلتة والكلب».. هاشتاج يتصدر تويتر

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