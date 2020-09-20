آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة 2020
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 10:28 م
إسراء جمالطباعة
آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة 2020 يبحث عنها كثيرين، حيث أعلنت ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق المرحلة الثالثة بحد أدني للتقدم لجميع الشعب العليمة والشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة 50%، وذلك يوم الخميس الماضي لمدة خمسة أيام.
آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة 2020
من المقرر أن تنتهي غدا الاثنين الموافق 2192020.
كما أعلنت الوزارة انه يمكن للطلاب المرحلتين الأولى والثانية الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب من خلال رابط الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية:
من هنا
https:tansik.egypt.gov.egapplication
مواعيد إدخال الرغبات
عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات
• يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.
• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
• ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.
أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني
• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.
• وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.
كما أعلنت الوزارة انه يمكن للطلاب المرحلتين الأولى والثانية الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب من خلال رابط الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية:
من هنا
https:tansik.egypt.gov.egapplication
مواعيد إدخال الرغبات
عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات
• يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.
• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.
• ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.
أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني
• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.
• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.
• وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.
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