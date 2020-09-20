آخر موعد لتنسيق المرحلة الثالثة 2020

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من المقرر أن تنتهي غدا الاثنين الموافق 2192020.كما أعلنت الوزارة انه يمكن للطلاب المرحلتين الأولى والثانية الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب من خلال رابط الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية:من هنامواعيد إدخال الرغباتعن طريق المعامل المتاحة بالجامعات• يتم فتح هذه المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.• ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.• ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في أخر يوم للمرحلة.أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.• وفي حالة وجود أي استفسار عن خدمة التنسيق الالكتروني يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 19468 بسعر المكالمة العادية من أي موقع في القاهرة والمحافظات.