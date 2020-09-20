فضيحة على «مكملين».. مواطن يصدم مذيعا إخوانيا: «مش هتدخلوا مصر يا كلاب» (فيديو)

هاجم مواطن مصري، مذيع قناة "مكملين" التي تبث من تركيا، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على الهواء"، والذي يقدمه المذيع الإخواني الهارب أحمد العربي.وبينما يواصل المذيع الإخواني تحريضه على الفوضى في مصر، ورده اتصال من مواطن يدعى "أحمد" وقال المتصل: "عمركوا ما هتنزلوا مصر ومش هتدخلوها تاني عشان انتم كلاب".وتواصل منابر جماعة الإخوان الإرهابية بث سمومها وأكاذيبها ليلا ونهارا، خاصة مع فشل دعواتها للفوضى.