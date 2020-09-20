مصدر أمني ينفي وجود وقفات للمحامين أمام «طنطا الابتدائية»

نفى مصدر أمنى بمديرية أمن الغربية ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام الإخوانية الإرهابية عن وجود وقفة احتجاجية للمحامين أمام محكمة طنطا الابتدائية.وكشف المصدر فى تصريح لـ"الدستور" عن أن الوقفة المشار إليها منذ يومين بسبب القيمة المضافة وكانت سلمية ولم يصدر عنها أى تجاوزات، موضحا أن مدينة طنطا لم تشهد أى وقفات اليوم لأية فصيل من المواطنين.وناشد المصدر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية تحرى الدقة منعا لحدوث أى بلبلة.كانت قناة الجزيرة نشرت صورا عن وجود وقفة للمحامين اليوم أمام محكمة طنطا الابتدائية، وهو ما نفاه مصدر أمنى جملة وتفصيلا.