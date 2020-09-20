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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«بيطرى البحر الأحمر»: إغلاق عيادة طبيب «الفرخة» بسفاجا

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:24 م
إغلاق عيادة طبيب
إغلاق عيادة طبيب الفرخة
علي عواد - عبدالناصرمحمد
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أعلن الدكتور فتحي سلمي، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، أنه تم إغلاق عيادة طبيب "الفرخة" بمدينة سفاجا لحين الانتهاء من إجراءات الترخيص، وذلك بواسطة لجنة من الطب البيطري والبيئة والوحدة المحلية لمدينة سفاجا.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، في بيان له، أنه تقرر تشكيل لجنة من الطب البيطري، والبيئة، والوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لمعاينة عيادة الدكتور البيطري الذي ادعى أنه أجرى عملية جراحية لفرخة بتكلفة 7 آلاف جنيه، بعد أن تبين عدم صحة الواقعة، وأنها حدثت في البرازيل.

وأضاف "سلمي"، أنه تم إخطار نقابة الأطباء البيطريين، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطبيب، مشيرا إلى أن العيادة التي ادعى الطبيب أنه تم إجراء العملية بداخلها لم تستكمل إجراءات الترخيص الخاصة بها، موضحًا أن العمليات الجراحية تجرى للحيوانات والطيور النادرة، وليست للفراخ البلدية التي يبلغ ثمنها 50 جنيهًا فقط.

وكان قد أعلن أحد الأطباء البيطريين بمدينة سفاجا، أنه أجرى عملية جراحية لفرخة بعد سقوطها على رجليها وتعرضت للكسر، وتم إجراء العملية بتكلفة 7 آلاف جنيه، وتبين عدم صحة الواقعة وأنها حدثت فى البرازيل وليس سفاجا.

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