اعتقال 20 شخصا من المشاركين بمظاهرة احتجاجية فى بيلاروسيا

أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية، اليوم الأحد، اعتقال نحو 20 شخصا في صفوف المشاركين بمظاهرة احتجاجية نظمتها المعارضة في العاصمة مينسك.وتحاول عناصر الأمن البيلاروسية منع سير المحتجين، الذين بلغ عددهم نحو 10 آلاف، باتجاه نصب "مينسك مدينة البطولة" التذكاري وسط المدينة.وكان مترو الأنفاق في مينسك قد أعلن، في وقت سابق اليوم، عن تعليق عمل ست محطات له في وسط المدينة، حيث تخطط المعارضة لإجراء احتجاجات، وقدم اعتذاره للمواطنين على "مضايقات مؤقتة".